На Земле проживает почти 7,3 млрд человек – американские демографы

Такие данные привело правительственное агентство Бюро переписи населения США, передает Польское радио.

Мировая популяция в течение уходящего года возросла всего на 1,08%.

По информации американского бюро, в январе 2016 года в мире каждые 4 секунды будет рождаться четыре человека, двое будут умирать.

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Наиболее густонаселенной страной мира остается Китай (1,36 млрд человек). На втором месте - Индия (1,25 млрд). Третьи – США (322,76 млн). Следующие: Индонезия (255,9 млн), Бразилия (204,3 млн), Пакистан (199 млн). Десятку наиболее густонаселенных государств мира замыкают: Нигерия (181,6 млн), Бангладеш (168,9 млн), Россия (142,4 млн) и Япония (126,9 млн).

Украина в мировом рейтинге самых густонаселенных стран - 31-я (44,4 млн). Польша, по данным 2015 года, находится на 34-й строчке с населением 38,6 млн человек.