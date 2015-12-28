Разработан сверхпрочный материал для зубных пломб - биологически активное стекло

По словам его разработчиков, данный материал снижает способность бактерий атаковать композитные материалы внутри пломб. Плюс, биоактивное стекло поставляет некоторое количество минеральных веществ, замещающих те, что были утеряны вследствие кариеса.

По словам ученых из Университета Орегона, есть основания полагать, что в среднем композитный материал живет только шесть лет. А вот биоактивное стекло (смесь оксида кремния, оксида кальция и оксида фосфора) живет долго. Его уже используют при заживлении переломов, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Statesman.

Читайте такжеАмериканские биологи создали гель, который восстанавливает зубную эмальБиологическая активность вещества заключается в том, что тело его видит и реагирует на него. Сам материал отличается высокой крепостью и твердостью. И, как показали исследования, если в пломбу добавляли биоактивное стекло, пломба и зуб дольше оставались защищенными от бактерий. Значит, вторичное развитие кариеса замедлялось.