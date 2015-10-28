Пломбы вредят зубам

Симен Копперуд (Simen Kopperud) и его коллеги утверждают, что процесс пломбирования негативно сказывается на соседних зубах, делая их более восприимчивыми к инфекции и, как следствие, к кариесу, пишет Медпортал.

Оказалось, что за пять лет новый кариес появлялся рядом с уже установленной пломбой в 60% случаев, при этом для лечения почти трети кариозных зубов было необходимо повторное пломбирование.

Впрочем, норвежские специалисты отмечают, что иного метода лечения зубов, столь же эффективного как установка пломбы, пока не придумано. Именно поэтому люди должны следить за здоровьем своих зубов: регулярно чистить их и есть меньше сладкого. Стоматологи же сами должны стараться минимизировать травмирующее вмешательство, применяя малоинвазивные методы лечения.