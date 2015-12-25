У пациентов с синдромом раздраженного кишечника обнаружен дефицит витамина D
Исследовательской группе из Университета Шеффилда (University of Sheffield) удалось обнаружить взаимосвязь между уровнем витамина D и тяжестью симптомов синдрома раздраженного кишечника.
У пациентов с синдромом раздраженного кишечника обнаружен дефицит витамина D / Фото: liberty-rb.ru
О лечении этого заболевания в настоящее время известно немного. Бернард Корф (Bernard Corfe) и его коллеги выяснили, что у 82% пациентов, страдающих этим заболеванием, был выявлен дефицит витамина D. Всего в исследовании принял участие 51 человек, пишет Медпортал.
Авторы разделили участников исследования на три группы. В течение 12 недель одни участники получали пробиотики и витамин D, другие только витамин D, а третьи – плацебо. После окончания эксперимента выяснилось, что прием витамина D вне зависимости от употребления пробиотиков, способствовал не только повышению его уровня в организме, но и облегчению состояния больных синдромом раздраженного кишечника.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что прием витамина D может улучшить качество жизни больных. В ближайшее время авторы планируют провести более крупное исследование.