У пациентов с синдромом раздраженного кишечника обнаружен дефицит витамина D

О лечении этого заболевания в настоящее время известно немного. Бернард Корф (Bernard Corfe) и его коллеги выяснили, что у 82% пациентов, страдающих этим заболеванием, был выявлен дефицит витамина D. Всего в исследовании принял участие 51 человек, пишет Медпортал.

Авторы разделили участников исследования на три группы. В течение 12 недель одни участники получали пробиотики и витамин D, другие только витамин D, а третьи – плацебо. После окончания эксперимента выяснилось, что прием витамина D вне зависимости от употребления пробиотиков, способствовал не только повышению его уровня в организме, но и облегчению состояния больных синдромом раздраженного кишечника.

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Полученные результаты свидетельствуют о том, что прием витамина D может улучшить качество жизни больных. В ближайшее время авторы планируют провести более крупное исследование.