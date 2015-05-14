Витамин B3 тормозит развитие рака кожи

Добровольцы, которым был диагностирован базальноклеточный или плоскоклеточный рак кожи, помимо традиционных процедур, принимали витамин B3 (ниацин) или плацебо, пишет издание Новости Израиля. В ходе исследования было установлено, что риск образования новых раковых клеток у пациентов, принимавших B3, оказался на 23% ниже.

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Исследование не касалось других видов онкологических заболеваний, в том числе меланомы – одной из наиболее опасных злокачественных опухолей человека. На данном этапе речь шла о проверке позитивных свойств витамина B3 для пациентов, страдающих от онкологических кожных заболеваний, редко приводящих к летальному исходу.

Онкологи подчеркивают, что для окончательного вывода о пользе ниацина для больных раком кожи потребуется еще 5-10 лет дополнительных исследований. Время потребуется, в частности, для того, чтобы установить, действительно ли витамин B3 отчасти блокирует развитие раковых клеток или только временно тормозит этот процесс, который позже может начать развиваться быстрее.

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Витамин В3 (витамин РР, ниацин, никотиновая кислота) – является водорастворимым витамином. Был открыт в 1936 году. Единственный витамин-участник формирования гормонального статуса, который также признан традиционной медициной как лекарственное средство и как самый эффективный нормализатор содержания холестерина в крови среди всех витаминов. Необходим для качественного функционирования головного мозга и нервной системы. Влияет на сердечно-сосудистую систему, расширяя мелкие сосуды и улучшая кровообращение, микроциркуляцию, способствует снижению артериального давления. Дефицит витамина В3 приводит к пеллагре (один из авитаминозов, возникающий как следствие длительного неполноценного питания) – заболеванию, предшественниками которого являются диарея, дерматит, деменция.