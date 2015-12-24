Воспалительные процессы провоцируют депрессию - исследование

Рассмотрев данные 200 работ по протеканию депрессии и воспаления, ученые заинтересовались тем, как стресс отражается на иммунной системе, от которой зависит устойчивость к болезням и психическое здоровье, пишут Новости Израиля.

Авторы обнаружили, что хроническое воспаление, помимо развития рака и диабета, оказалось связано с проблемами психики, такими как депрессия. Среди пациентов, страдающих от клинической депрессии, концентрация в крови двух маркеров воспаления, CRP и IL-6, была выше на 50%.

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По данным ученых, хроническое воспаление чаще всего встречается среди лиц, переживающих стресс: например, имеющих низкий социально-экономический статус или столкнувшихся в детстве с пренебрежением и насилием. Другими факторами проявления воспалительного процесса выступает соблюдение диеты, богатой жирами, и высокий индекс массы тела.

Исследователи пришли к выводу, что проблемы в жизни приводят приводят к возникновению хронических воспалительных реакций, что создает почву для последующего развития депрессии.

По словам медиков, воспаление – нормальная реакция, такая же, как покраснение на раненом участке кожи, которая отражает работу иммунной системы, направленную на ликвидацию патогена. Тем не менее, у многих людей развивается хроническое воспалительная реакция, которая может стать причиной многих физических и психических заболеваний. Стресс, плохое питание и нездоровые привычки повышают вероятность развития воспалительного процесса.

Исследование также показало, что депрессия, вызванная хроническим воспалением, устойчива к традиционным методам терапии, однако поддается коррекции с помощью йоги, медитации, нестероидных противовоспалительных препаратов и физических упражнений.