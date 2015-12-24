Первая вакцина против лихорадки Денге зарегистрирована на Филиппинах

Филиппины стали второй страной, зарегистрировавшей вакцину против лихорадки денге,пишет Ремедиум со ссылкой на The European Pharmaceutical Review.

Согласно официальным данным, ежегодно в стране регистрируется 67 млн случаев заражения лихорадкой денге. Расходы на лечение заболевания, а также косвенные издержки из-за высокого распространении вируса лихорадки денге в странах Азии достигает 6,5 млрд долларов в год. Регистрация вакцины в Азии, на которую приходится 70% глобального бремени лихорадки денге, является важным шагом в борьбе с распространением заболевания.

Разработка вакцины велась в течение двух десятилетий. Испытания препарата прошли в 15 странах, в исследованиях приняли участие более 40 тыс. добровольцев. Согласно собранным результатам, применение вакцины предотвращает 8 из 10 случаев госпитализации в результате заражения лихорадкой денге, а также на 93% снижает вероятность развития тяжелых форм заболевания.

Читайте такжеНа Тайвани - вспышка лихорадки Денге: украинцев просят воздержаться от поездок

Согласно прогнозам рыночных экспертов, к 2020 году ежегодные продажи вакцины против лихорадки денге могут достигнуть 1,4 млрд долларов. Ранее в этом месяце регуляторные органы Мексики зарегистрировали вакцину под торговым наименованием Денгваксиа (Dengvaxia).

***

Денге – это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения, называемого тяжелой денге.

За последние десятилетия глобальная заболеваемость денге резко возросла. В настоящее время риску заболевания подвергается около половины населения мира.

Денге распространена в условиях тропического и субтропического климата во всем мире, главным образом, в городских и пригородных районах.

Тяжелая денге является одной из ведущих причин тяжелого заболевания и смерти среди детей в некоторых азиатских и латиноамериканских странах.

Специального лечения денге/тяжелой денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.

Профилактика денге и борьба с этой болезнью зависит исключительно от эффективных мер борьбы с переносчиками болезни, которые включают индивидуальную защиту, устойчивые меры борьбы с переносчиками и химическую борьбу.