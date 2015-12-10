В Мексике одобрена первая вакцина против лихорадки Денге

Власти Мексики разрешили применение вакцины в областях с высоким уровнем распространения лихорадки денге. Иммунизация может проводиться среди населения в возрасте 9-45 лет, пишет Ремедиум.

В ближайшие несколько недель вакцина может быть одобрена в еще нескольких странах Латинской Америки и Азии. Затраты на создание первой в мире вакцины против лихорадки денге превысили 1,5 млрд евро.

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Согласно ранее представленным результатам клинических исследований, применение вакцины на 80,3% снижает риск госпитализации из-за заражения лихорадкой денге. Также результаты КИ свидетельствуют о том, что препарат успешно предотвращает развитие геморрагического синдрома – тяжелой формы лихорадки. Что касается безопасности вакцины, то в ходе работы не были выявлены серьезные побочные эффекты.

Согласно прогнозам рыночных экспертов, к 2020 году ежегодные продажи вакцины могут достигнуть 1,4 млрд долларов.