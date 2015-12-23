Обилие овощей в рационе - эффективная профилактика рака груди

Обилие овощей в рационе спасет не только от высокого давления, инсульта, катаракты, макулярной дегенерации и снижения когнитивного статуса, но и от рака груди, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Globe and Mail. Ученые специально проследили за 335054 здоровыми женщинами, дабы выявить четкую связь риска развития рака и потребления овощей, фруктов.

В самом начале исследования женщины рассказывали о своем рационе, который у них был последние 12 месяцев. Через 11,5 лет наблюдений рак груди развился у 10197 женщин. По сравнению с женщинами, почти не потреблявшими овощи (одна порция в день), женщины, потреблявшие овощи в избытке (минимум 5,5 порции в день), на 13% реже страдали от рака.

Защитный эффект овощной диеты был особенно видим с гормон-негативным раком (риск снижался на 26%). А вот потребление фруктов никак не сказывалось на риске развития рака. Видимо, именно фитосоединения из овощей снижали уровень белков, важных для развития рака. Также, возможно, положительную роль играет клетчатка.

Читайте такжеУпотребление белых овощей предупреждает развитие рака желудкаЭксперты рекомендуют потреблять минимум пять порций овощей в день. Одна порция - это полчашки обработанных или сырых овощей или одна чашка листовых овощей. Суть в том, чтобы добавлять овощи в каждый прием пищи, включая завтрак и перекусы.