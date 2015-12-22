Хмельницкий принял программу обеспечения медучреждений оборудованием на 2016-2018 годы

Хмельницкий областной совет принял программу обеспечения медицинских учреждений дорогостоящим оборудованием, медикаментами и изделиями медицинского назначения на 2016-2018 годы со сметой 303,4 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это сегодня проголосовало большинство депутатов на внеочередной сессии облсовета.

Внедрение этой программы продиктовано нехваткой в медучреждениях первичного звена области ЭКГ-аппаратов, гинекологических кресел, весов медицинских, наборов для оказания неотложной помощи, полноценных сумок-укладок, сумок-холодильников, одноразовых гинекологических и хирургических наборов, комплектов оборудования для офтальмологического и ЛОР осмотров.

Также недостаточно в больницах края флюорографического оборудования, маммографов, наркозно-дыхательной аппаратуры высокого класса, аппаратуры для мониторирования состояния больных, современного лабораторного оборудования. Значительная часть автомобильного парка лечебно-профилактических учреждений, особенно в сельской местности, изношена.

Разработчик программы - областной департамент здравоохранения - прогнозирует, что после успешной реализации снизится уровень заболеваемости населения трудоспособного возраста болезнями системы кровообращения до 480 случаев на 10 тыс. человек.