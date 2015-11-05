Неправильное питание очень быстро приводит к метаболическим нарушениям

В новом исследовании всего одного калорийного продукта оказалось достаточно, чтобы ухудшить состояние людей с метаболическим синдромом. А у здоровых участников после короткого периода переедания нарушался обмен веществ. Исследователи провели эксперимент с участием 19 добровольцев, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

В первую группу вошли 10 здоровых мужчин, а во вторую - 9 добровольцев с метаболическим синдромом или двумя и более факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокие уровни холестерина, сахара, липидов в крови, гипертония и абдоминальный жир. До и после употребления жирного молочного коктейля у участников взяли образцы крови.

Ученые измерили уровни 61 биомаркера в крови добровольцев, включая уровни глюкозы и холестерина. Специалисты заметили, что биохимические процессы, связанные с метаболизмом сахара, жиров и воспалением, у участников с метаболическим синдромом протекали неправильно.

Также исследователи попросили здоровых добровольцев в течение 4 недель съедать на 1300 калорий в день больше. Участники должны были употреблять вредные продукты, например, шоколадные батончики, пироги и чипсы. Затем специалисты вновь изучили биомаркеры в крови добровольцев. Гормоны, регулирующие метаболизм жиров, глюкозы и воспаления, изменились. Похожие изменения происходят в начале процесса развития метаболического синдрома.