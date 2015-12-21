Зеркала в ресторанах быстрого питания заставят людей выбирать более полезную пищу

Ученые Университета Центральной Флориды выявили удивительный механизм: если человек смотрит на себя в зеркало, когда ест, вредные продукты будут казаться менее вкусными и привлекательными. Специалисты советуют вешать зеркала в ресторанах быстрого питания, дабы отвадить людей от вредной пищи, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Действительно, нередко привлекательный вкус заставляет делать выбор в пользу вредных продуктов. Если эти продукты будут казаться менее вкусными, человек значительно урежет их потребление. Был проведен соответствующий тест. 185 добровольцев выбирали между шоколадным тортом и фруктовым салатом. При этом требовалось оценить вкус блюда, находясь в комнате с зеркалами или без зеркал.

Люди, выбиравшие торт, оценивали его как менее вкусный в комнате с зеркалами по сравнению с людьми, сидевшими в помещении без зеркал. А вот наличие или отсутствие зеркал никак не влияло на восприятие вкуса фруктового салата. По мнению экспертов, посмотрев в зеркало, человек получает информацию о своем внешнем виде. Это позволяет ему оценить себя объективно, оценить свое поведение, сравнить его с социальными стандартами. А эти стандарты все-таки говорят, что вредные продукты опасны.