Какие завтраки являются самыми вредными

Следует отказаться от употребления пакетированных соков на завтрак. Соки могут быть полезными только в случае, если вы сами их готовите, пишет nashamama.com.

Плавленые сыры также не лучший вариант для завтрака, ведь после термической обработки они содержат жиры, а не питательные вещества.

Картофель фри, гамбургеры и другие продукты, характерные для фаст-фудов, следует исключить не только из своего утреннего рациона, но и рациона вообще. Если вы любитель бутербродов, лучше приготовить их самостоятельно из более полезных составляющих.

Завтраки быстрого приготовления тоже не стоит употреблять каждое утро. Такие продукты не содержат полезных веществ, зато содержат достаточно сахара и крахмала.