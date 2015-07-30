Исследователи выяснили, как остросюжетные фильмы влияют на мозг

Ученые из Технологического института Джорджии обнаружили: во время напряженных моментов фильма зрительное восприятие сужается. Человек полностью погружается в то, что происходит на экране. По мнению специалистов, это может быть полезно для памяти. В исследовании добровольцам показывали отрывки из десяти остросюжетных фильмов, включая фильмы Хичкока "К северу через северо-запад" и "Человек, который слишком много знал", пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Фильм шел в центре экрана, а по краям появлялся рисунок шахматной доски. Пока участники смотрели, им делали МРТ. Сканирование показало: во время самых напряженных моментов мозг добровольцев фокусировался на происходящем в центре экрана, игнорируя то, что было по краям. Кроме того, специалисты зафиксировали колебания активности в шпорной борозде - области мозга, которая первой получает и обрабатывает зрительную информацию.

По мере того, как напряжение на экране росло, активность мозга в периферических отделах шпорной борозды снижалась, а в центральных - повышалась. Например, во время знаменитой сцены из фильма "К северу через северо-запад", в которой Кэри Гранта преследует самолет, зрители напрягались, будто это происходило с ними. А когда герою удавалось скрыться, они расслаблялись и обращали больше внимания на окружавшую их обстановку.

Ученые выбрали рисунок шахматной доски, так как нейроны шпорной борозды в основном всегда реагируют на него. Судя по всему, остросюжетные фильмы подавляют обычный нейронный ответ. Также исследование показало: шпорная борозда и области, связанные с группировкой объектов по их цвету и движению, меняются во время напряженных моментов.