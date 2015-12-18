В 2015 году каждый восьмой ребенок появился на свет в зоне конфликта - ЮНИСЕФ

Об этом сообщается в докладе ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте ООН.

Отмечается, что рожденные в таких условиях дети, как правило, лишены какой-либо медицинской помощи.

«Каждые две секунды один новорожденный младенец делает свой первый вдох в разгар конфликта, часто в ужасающих условиях и без медицинской помощи», - заявил исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк, представляя доклад о положении детей в мире.

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Он подчеркнул, что сегодня слишком много детей начинают свою жизнь в экстремальных условиях - зонах конфликта и стихийных бедствий, в условиях крайней бедности, болезней или недоедания.

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Авторы нового доклада ЮНИСЕФ отмечают, что в странах, где продолжаются конфликты, таких как Афганистан, Центральноафриканская Республика, Ирак, Южный Судан, Сирия и Йемен, новорожденные дети и их матери подвергаются огромным рискам. Женщины рожают в опасных и антисанитарных условиях без медицинской помощи. Их дети часто умирают, не дожив до пятого дня.

В докладе ЮНИСЕФ отмечается, что конфликты, бедность, последствия изменения климата и отсутствие возможностей толкают миллионы людей на опасные путешествия в поисках лучшей жизни.

Только в первые 9 месяцев этого года более 200 тыс. детей обратились с заявлениями о предоставлении убежища в странах Европейского Союза. Они пополнили армию из 30 млн детей по всему миру, которые покинули свои дома к концу 2014 года также из-за войн, насилия и преследований.

Согласно докладу ЮНИСЕФ, сегодня каждый девятый ребенок в мире живет в странах и районах, находящихся в конфликте. Эти дети сталкиваются с огромными проблемами. Они лишены возможности лечиться и учиться. На сегодняшний день дети составляют почти половину всех людей, живущих в условиях крайней нищеты, хотя их доля в общем населении мира достигает примерно одной трети.