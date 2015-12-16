Психиатры объяснили растущую сенсационность медицинских открытий

За последние 25 лет ученые стали более оптимистично и сенсационно описывать собственные открытия. К такому выводу голландские исследователи пришли, изучив статьи в базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed. Свои выводы они представили в журнале British Medical Journal, пишет lenta.ru.

Психиатр Кристиан Винкерс (Christiaan Vinkers) и его коллеги провели поиск по 25 «позитивным» и 25 «негативным» словам в названиях и резюме англоязычных статей, опубликованных с 1974 по 2014 год. Доля текстов с как минимум одним «позитивным» словом выросла с 2 процентов (в 1974-1980-х годах) до 17,5 в 2014-м. Для «негативных» слов этот рост составил всего 1,1 процента за тот же период. Частота нейтральных слов не изменилась.

В первый список попали такие определения, как «потрясающий», «поразительный», «яркий», «замечательный», «новаторский», «вдохновляющий», «феноменальный», «уникальный». Во второй — «разочаровывающий», «тревожный», «безнадежный», «посредственный», «неприемлемый» и тому подобные.

Винкерс считает, что данный тренд отражает не научный прогресс и рост числа поразительных открытий, а охоту за сенсациями и преувеличение значимости полученных результатов. Чтобы опубликовать свои работы в научном журнале, исследователям приходится все больше доказывать уникальность собственного исследования, его отличие от тысяч других. Все чаще в статьях употребляется слово «novel» (новаторский, инновационный).

Также Винкерс выяснил, что увеличение хвалебных эпитетов в последние годы больше свойственно статьям, написанным авторами, которые работают за пределами Великобритании, США и Канады, и опубликованным не в самых престижных журналах. Кроме того, книг данный тренд не коснулся.

«Если все на свете исследования “сильны” и “инновационны”, становится сложно отличить одно от другого по качеству. Слова, с помощью которых описывают результаты исследований, определяются не их содержанием, а сбытовыми качествами», — резюмирует Винкерс.