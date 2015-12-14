Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь пациентов с болезнью Альцгеймера

Всего у эксперименте, продолжавшемся два года, приняло участие 224 человека в возрасте от 40 до 75 лет, пишет Медпортал. Никто из участников не страдал алкоголизмом и у всех них был диагностирован диабет 2 типа.

Результаты исследования, проведенного датскими учеными во главе с Франсом Бохом Вальдорффом (Frans Boch Waldorff), свидетельствуют о том, что умеренное употребление спиртных напитков полезно для тех, кто страдает болезнью Альцгеймера.

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Всего в эксперименте, продолжавшемся три года, приняло участие более 300 человек. У всех участников была диагностирована болезнь Альцгеймера на ранних стадиях. 71% пациентов выпивали не более одной дозы спиртного в день, а 17% - две или три. Одна доза соответствует 10 мл чистого спирта, что эквивалентно 25 мл виски или 175 мл вина.

Авторы выяснили, что смертность среди тех, кто выпивал 2-3 дозы спиртного в день, была на 77% ниже, чем среди тех, кто употреблял менее одной дозы алкоголя. Теперь ученые планируют выяснить, влияет ли алкоголь на прогрессирование болезни Альцгеймера у пациентов.