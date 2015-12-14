Ученые обнаружили новый фактор риска развития аутизма

Исследователи проанализировали данные 23748 детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), родившихся с 1984 по 2007 год, рассказывает Science World Report.

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Затем специалисты сравнили результаты с контрольной группой из 208796 здоровых детей. Исследование показало, что риск аутизма был на 59% выше у детей женщин с СПКЯ. Вероятность этого расстройства оказалась еще больше у младенцев, чьи матери страдали ожирением. Гендерных различий ученые не нашли.

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Исследователи предполагают: дело в половых гормонах, воздействующих на плод в ранний период внутриутробного развития. Гормональный дисбаланс при СПКЯ приводит к нерегулярным менструациям, образованию кист в яичниках и другим проблемам со здоровьем, что, в свою очередь, может влиять на риск РАС. Возможно, тщательное наблюдение за женщинами с СПКЯ будет способствовать ранней диагностике аутизма.