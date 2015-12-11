Скандалы в семье вредят развитию мозга детей

В тех семьях, где иногда происходят ссоры, дети плохо справляются с учебой и постоянно находятся в стрессовом состоянии, пишет med2.ru.

Британские ученые из Университета Восточной Англии провели сканирование головного мозга 58 подростков в возрасте 17 - 19 лет. Выяснилось, что ребенок, родители которого имеют привычку выяснять отношения в его присутствии, предрасположен к развитию разного рода психических расстройств. Кроме того, что еще хуже, у таких детей мозг развивается намного медленней, чем у большинства их сверстников из неконфликтных семей.

Исследователи во главе с доктором Николасом Волшом также провели опрос среди участников научной работы. Установлено, что 27 из 58 подростков регулярно наблюдали за ссорами родителей в возрасте до 11 лет. Сканирование доказало, что абсолютно у всех 27 детей мозжечок головного мозга был горазда меньше по размерам, чем у тех, семьи которых не конфликтовали.

Ученые подчеркивают, что именно мозжечок отвечает за работу вестибулярного аппарата, преодоление стресса и способность человека к обучению. По этой причине, беря во внимание столь неутешительные результаты исследования, родителям стоит тщательно следить за тем, чтобы их дети не были свидетелями столь неприятных сцен. Иначе проблемы с развитием, сложности в обучении и даже психические расстройства не заставят себя долго ждать.

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Напомним, ранее подобные выводы сделали и американские исследователи. По их словам, ссоры родителей, даже когда ребенок спит, провоцирует снижение стрессоустойчивости у детей и приводит к проблемам с ментальным и интеллектуальным развитием.