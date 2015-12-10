В США разработали "шприц" для быстрой остановки кровотечения при ранениях

В США разрешено к применению новое устройство для лечения ран. Новинка, названная XStat, внешне похожа на шприц. Ее предполагается использовать для быстрой остановки кровотечения при огнестрельных ранениях и колотых ранах. Разработчики утверждают, что XStat способен остановить кровь всего за 20 секунд, сообщает Медпортал.

С помощью прибора в рану вводится 92 крошечные губки, которые набухают и останавливают кровотечение, образуя своеобразный «сгусток». Губки сделаны из целлюлозы и покрыты хитозаном, предотвращающим развитие бактериальных инфекций и стимулирующим свертывание крови.

Читайте такжеУльтразвук залечит любые раны, даже незаживающиеКаждая инъекция губок способна впитать около полулитра крови, а всего пациенту может быть сделано до трех таких инъекций. Губки могут оставаться в области раны до четырех часов, после чего их необходимо удалить.

XStat был одобрен к применению Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA). Эксперты FDA отмечают, что использовать новый прибор предполагается в тех случаях, когда невозможно наложение жгута – при ранениях в области паха или подмышки.