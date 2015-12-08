Итальянские учёные установили, что регулярные занятия в спортзале улучшают зрение

Ученые из Университета Пизы (University of Pisa) провели эксперимент, демонстрирующий, что физическая активность действительно может активизировать работу головного мозга. Клаудия Лунги (Claudia Lunghi) и ее коллеги считают, что регулярные занятия физкультурой способствуют формированию новых проводящих путей в головном мозге и даже помогают справиться с амблиопией, нарушением зрения, также известным как «ленивый глаз», сообщает Медпортал.

В предыдущих исследованиях было показано, что физическая активность увеличивала количество связей между нейронами в зрительной коре крыс, что способствовало улучшению зрения животных.

Теперь же итальянские ученые решили провести эксперимент с участием 20 добровольцев. Каждому из них было предложено сперва заклеить один глаз с помощью специального пластыря, после чего посмотреть фильм. После этого участники исследования вновь смотрели тот же фильм, однако во время просмотра занимались на велотренажере.

Известно, что заклейка одного глаза способствует формированию новых зрительных связей в головном мозге – это является одним из проявлений нейропластичности. Оказалось, что сочетание заклейки с физической нагрузкой увеличивало уровень нейропластичности у участников.

Читайте такжеТяжелые тренировки продлевают жизнь - ученыеУмеренная физическая активность действительно может справиться с амблиопией, считают авторы. Особенно важно, что подобная терапия может использоваться при лечении этого нарушения у взрослых.