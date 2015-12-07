"Глубокомысленные" цитаты на странице в соцсетях - признак низкого интеллекта

В экспериментах психологов из Университета Ватерлоо приняли участие 845 человек. Добровольцев попросили оценить ряд утверждений. Участников спросили, насколько глубокомысленными они считали цитаты, и согласны ли они с ними. Ученые использовали различные цитаты. Большая часть высказываний принадлежала американскому писателю индийского происхождения Дипаку Чопра, передает meddaily.ru со ссылкой на The Economic Times.

Кроме того, на специальном сайте специалисты сгенерировали бессмысленные фразы. Также добровольцы оценивали обычные утверждения (общеизвестные факты) и известные афоризмы. Как ни странно, бессмысленные фразы показались четверти участников наиболее глубокомысленными.

Читайте такжеБольшое количество друзей в соцсетях приводит к стрессуДобровольцы, высоко оценившие псевдоинтеллектуальные цитаты, хуже справились с когнитивными тестами. К тому же, они не были склонны к рефлексии. Еще, по словам исследователей, эти участники часто верили в паранормальные явления, теории заговоров и альтернативную медицину.