"Гормон любви" связали с депрессией у женщин

Ученые из Университета Калифорнии хотели выяснить, помогает ли окситоцин при депрессии. Специалисты провели исследование на мышах. Оказалось, на самок и самцов грызунов данный гормон действовал по-разному. Кроме того, исследователи считают, что в некоторых случаях из-за повышенного уровня окситоцина может развиться депрессия, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на "МИР24".

Подопытным животным окситоцин вводили с помощью назального спрея. После введения гормона у самцов появлялась мотивация и им хотелось взаимодействовать с другими грызунами. На самок "гормон любви" либо вообще не влиял, либо усугублял их состояние. Так, судя по всему, использовать этот гормон для лечения депрессии у женщин не стоит.

Читайте также"Гормон любви" помогает восстановиться после рабочего дняУченые говорят: в состоянии стресса у представительниц прекрасного пола уменьшается потребность в общении и повышается уровень окситоцина. Поэтому нет ничего странного в том, что "гормон любви" усиливает симптомы депрессии. Кстати, как показало другое недавнее исследование, у женщин с депрессией повышены уровни экспрессии генов, регулирующих глутаматную нейромедиаторную систему. Глутамат - главный возбуждающий нейромедиатор.