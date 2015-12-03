Мозг счастливых людей устроен иначе, чем у несчастных - ученые

К таким выводам пришли ученые из Университета Киото (KyotoUniversity) во главе с профессором Ватару Сато (WataruSato), пишет Медпортал.

С психологической точки зрения люди, испытывающие множество положительных эмоций и чувствующие себя удовлетворенными жизнью, считаются счастливыми. Однако, связано ли ощущение счастья с особенностями строения головного мозга, до последнего времени было неясно.

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Всем участникам эксперимента предложили ответить на вопросы, насколько они довольны своей жизнью и как часто испытывают положительные эмоции. После этого все они прошли процедуру МРТ.

Изучение полученных сканов показало, что в головном мозге тех, кто считал себя счастливым, было увеличено количество серого вещества в области предклинья полушарий головного мозга. Интересно, что результаты некоторых других исследований показали, что доля серого вещества в предклинье может увеличиваться у тех, кто практикует регулярные медитации.