Психологи назвали основную причину переедания

Людям, которые не замечают, сколько они едят, эксперты советуют вести специальный дневник / Фото: УНИАН

Так, чтобы похудеть, нужно изменить свое отношение к еде. По словам экспертов, в детстве мы относимся к пище правильно. Маленькие дети в основном не переедают. Они не будут есть, не испытывая чувства голода

Читайте также"Совы" склонны к ожирению - открытиеВ определенном возрасте наше отношение к еде меняется. У нас появляются другие причины для употребления пищи. Людям, которые не замечают, сколько они едят, эксперты советуют вести специальный дневник. В него нужно заносить продукты, их количество и свое эмоциональное состояние на момент приема пищи. Также там можно отмечать, какие продукты вызывают тягу.

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Кстати, исследователи из Университета Бригама Янга недавно предложили худеющим отказаться от подсчета калорий. Вместо этого они советуют считать съеденные кусочки. По словам ученых, новый способ очень эффективен. Участники эксперимента, которые подсчитывали количество укусов, за месяц потеряли около двух килограммов, хотя их привычный рацион питания не изменился.