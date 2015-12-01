Домашние животные защищают детей от тревожного расстройства

В исследовании ученых из Медицинского центра Бассет, Университета Оклахомы и Медицинской школы Дартмутского колледжа приняли участие 643 ребенка в возрасте 6-7 лет. У 370 детей была собака, а у 273 - нет. Родители ответили на вопросы о животном, а также о физическом и психическом здоровье детей, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Исследование показало: 12% детей, у которых дома жила собака, страдали от тревожного расстройства по сравнению с 21% детей без этого домашнего животного. Так, судя по всему, собаки снижают риск тревожного расстройства. Правда, возможно, дети, у которых есть собаки, изначально менее тревожны.

Читайте такжеДомашние животные защищают детей от астмы, показало исследованиеПредыдущие исследования показали, что взаимодействие с собакой способствует выработке окситоцина ("гормона любви"). Кроме того, оно снижает уровень гормона стресса - кортизола. Специалисты предполагают: наличие собаки в детстве предотвращает развитие серьезных расстройств психики в более позднем возрасте.