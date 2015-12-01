Бородатые мужчины относятся к женщинам враждебнее

Ученые из Суинбернского технологического университета опросили больше 500 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет. Примерно у каждого седьмого из десяти была борода или щетина. Специалистов интересовало, зависело ли отношение добровольцев к женщинам от количества растительности на их лице, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Independent.

Известно, что сексизм может быть враждебным или доброжелательным. Враждебный сексизм - это антипатия или неприязнь к женщинам. В подобном случае мужчины доминируют над женщинами и унижают их в попытке удержать власть в своих руках. Для доброжелательного сексизма характерны благородство и позитивный взгляд на женщин. Например, такие мужчины открывают перед представительницами прекрасного пола двери и всегда сами платят за ужин.

Всего треть опрошенных не вошла в группы доброжелательных или враждебных сексистов. Исследование показало: бородатые мужчины относились к женщинам враждебнее гладко выбритых участников. По словам специалистов, нет ничего удивительного в том, что враждебные сексисты отращивают бороды. Ведь растительность на лице - это признак мужественности и доминирования.