Поза человека во сне расскажет о его характере и настроении

Ученые считают, что поза, в которой спит человек, и его положение на кровати говорят о его чертах характера и несут много другой полезной информации. Как отмечает meddaily.ru/ со ссылкой на iAfrica.com, также специалисты выявили связь позы сна и настроения человека в рамках опроса 1000 человек. Если вы хотите начать утро с хорошим настроем, лучше спать на левой стороне кровати. Итак, люди, спящие на левой стороне кровати, на 8% чаще имели друзей, и им нравилась их работа. Они на 4% чаще просыпались в хорошем расположении и на 9,5% чаще смотрели на жизнь позитивно.

А вот спавшие на правой стороне кровати на 9% чаще предпочитали находиться в собственной компании, на 7% чаще вставали с плохим настроением, на 5% чаще были пессимистами и на 3% чаще не любили свою работу. В многие опрошенные предпочитали спать в одиночестве. Это делали 36% респондентов (часто виной был храпящий супруг - на это жаловался каждый второй). А каждый десятый спал с ребенком или животным.

Не секрет, что привычки, затрагивающие сон, показывают состояние взаимоотношений. В частности, психолог Ричард Вайзмэн провел соответствующее исследование на примере 1000 добровольцев. 86,5% из людей спали от супруга на расстоянии максимум 2,5 сантиметра. И это был показатель хороших отношений.

Что касается связи позы сна и качеств характера, то, по словам Криса Идзиковски, 15% человек спят на боку с вытянутыми вдоль тела руками, как бревно. И это показатель рациональной, расслабленной и одновременно раскованной личности. Если человек спит на боку с вытянутыми перед собой руками, то перед нами сложная личность, дружелюбная, но циничная.

Поза "солдат" (на спине с вытянутыми вдоль тела руками) связана с преданностью и честностью. При этом спящие на животе с повернутой головой большие мечтатели и сильные личности, имеющие или особо чувствительные, или иногда грубые стороны. В свою очередь поза "эмбриона" (так спит 41% людей, преимущественно женщины) говорит о чувствительной, эмоциональной натуре, боящейся пострадать от боли.