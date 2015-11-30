Учёные установили, что курение "травки" разрушает структуру мозга

Оказывается, высокие концентрации каннабиса повреждают важную часть мозга, отвечающую за связь между двумя полушариями. Это выяснили ученые из Королевского колледжа и Университета Сапиенца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Известно: длительное употребление марихуаны повышает риск психоза. Вероятно, причина в том, что у любителей конопли меняется мозг.

Специалисты изучали последствия употребления сканка - наиболее распространенных на сегодняшний день сортов конопли, обладающих выраженным специфическим запахом. Сегодня в этих сортах марихуаны гораздо больше тетрагидроканнабинола (ТГК), чем десять лет назад. ТГК - активный компонент растительного наркотика. В предыдущих исследованиях его не раз связывали с психотическими симптомами.

Читайте такжеКурение "травки" влияет на мужскую психику сильнее, чем на женскуюУченые выяснили, что частое использование сканка сильно изменяло структуру белого вещества головного мозга. Это происходило независимо от развития психоза. Специалисты обнаружили: чем больше человек курил конопли, и чем выше была концентрация ТГК, тем сильнее страдал мозг. По словам исследователей, злоупотребление сканком приводило к повышению среднего коэффициента диффузии (MD). Это маркер повреждения белого вещества.