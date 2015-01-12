В Иллинойсе разрешили использование марихуаны для детей-аутистов

Родители, которые верят в целебные свойства конопли, готовы пойти на риск ради лучшего самочувствия детей, несмотря на отсутствие клинических исследований в области влияния препарата на мозг ребенка.

"Мы можем сказать, что наш сын чувствует себя лучше. Теперь он выходит, чтобы поиграть с братом. Прослеживается лучший зрительный контакт. Если он замечает что-то смешное по телевизору, то начинает хлопать в ладоши", – комментирует влияние медицинской марихуаны Николь Гросс, мать мальчика, страдающего аутизмом и эпилептическими припадками.

Темно-зеленое едкое масло получают из гибридного сорта марихуаны под названием "Паутина Шарлотты", в состав которой входит ингредиент, который вводит людей в состояние наркотического опьянения. Средство не было проверено в ходе клинических испытаний эффективности или безопасности, но признано законным в штате Иллинойс.

Врачи предупреждают о негативном влиянии марихуаны на здоровье детей. "Существуют доказательства долгосрочного вреда от хронического употребления марихуаны на развивающийся мозг в возрасте до 18 лет", – говорит доктор Лесли Мендоза Темпл, лектор о медицинской марихуане в Академии Иллинойса. Она считает целесообразным использовать растение лишь в случаях, когда традиционные методы лечения исчерпаны и не принесли результатов.

Многие семьи больных детей отправлялись на лечение в штат Колорадо, где такого рода терапия считалась законной и раньше. Результаты обследования 58 несовершеннолетних пациентов Детского госпиталя Колорадо показали, что значительные улучшения не были отмечены. При этом семьи, приехавшие в штат Колорадо, в три раза чаще отмечали положительный эффект терапии, чем семьи, уже жившие там.

Департамент здравоохранения Иллинойса объявил, что несовершеннолетние пациенты смогут получать "Паутину Шарлотты" с согласия двух врачей, а не одного, как в случае со взрослыми людьми.

"Я знаю, что многие родители приходят к нам в отчаянии. Поэтому в Иллинойсе стартовал государственный законодательный и нормативно-правовой процесс расширения сферы применения медицинской марихуаны для семей, которые смотрят на это, как на последнюю надежду", – сказал доктор Джоэл Фрадер, педиатр детской больницы Лурье в Чикаго.

"Законная" марихуана пока не выросла в Иллинойсе. Потенциальные производители ждут начала выдачи лицензии для посадки семян первого урожая. Вероятно, первая партия лекарства в штате появится уже летом.

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