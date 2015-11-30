Избавление от лишних килограммов предотвратит развитие остеоартроза

Известно, что лишний вес является одним из факторов риска развития остеоартроза. Чаще всего страдают коленные суставы – в случае полного разрушения хрящевой ткани требуется операция по замене сустава, сообщает Медпортал.

Группа ученых из Калифорнийского университета (University of California) под руководством Александры Герсинг (Alexandra Gersing) выяснила, что избавление от лишнего веса помогает замедлить процесс дегенерации хрящевой ткани.

Ученые показали, как похудение влияет на состояние коленных суставов. В исследовании приняли участие 506 человек, страдавшие различными степенями ожирения. У всех у них был обнаружен риск развития остеоартроза или же была диагностирована начальная или средняя стадия заболевания.

Читайте такжеВ порядке ли ваши суставы? ТестВсе участники исследования были разделены на три группы. Люди, входившие в контрольную группы, не худели, те, кто входил во вторую группу, избавились лишь от нескольких лишних килограммов, и, наконец, участники из третьей группы потеряли более 10% своего веса. Все пациенты подвергались процедуре МРТ, с помощью которого определялось состояние хрящевой ткани.

Наблюдения продолжались в течение 4 лет и оказалось, что дегенерация хрящевой ткани у тех, кто сбросил более 10% исходного веса, замедлилась. А вот состояние коленных суставов участников, не терявших вес, и тех, кто похудел незначительно, было практически одинаковым. Ученые отмечают, что потеря веса, наряду с умеренной физической нагрузкой способны предотвратить развитие остеоартроза.

В ближайшее время авторы также планируют выяснить, как влияет диабет, часто развивающийся у тучных людей, на состояние коленных суставов.