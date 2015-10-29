Депрессия повышает риск возникновения проблем с суставами / Фото: Гуманитарный штаб «Поможем»

Каждый третий человек с депрессией был подвержен риску, как минимум, одного соматического заболевания, пишет Ремедиум.

Особенно тесной оказалась связь между депрессией и дегенеративными и воспалительными заболеваниями суставов, такими как артроз и артрит. При подобных воспалениях организм выделяет в кровь и пораженные ткани химические вещества. Попадание в кровь и ткани таких веществ вызывает покраснение и жжение. Из-за некоторых веществ в ткани просачивается жидкость. Происходит стимуляция нервов, и возникают болевые ощущения.

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Другое недавнее исследование показало, что психические заболевания, такие как депрессия, тревожное расстройство или шизофрения, уменьшают продолжительность жизни. Ежегодно из-за проблем с психикой умирают около 8 миллионов человек. Вероятность смерти от различных соматических заболеваний у людей с психическими расстройствами выше в среднем на 80%.