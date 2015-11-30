Употребление белых овощей предупреждает развитие рака желудка

Китайские ученые пришли к выводу, что употребление в пищу в больших количествах таких белых овощей как цветная капуста, картофель и лук в три раза снижает риск заболевания раком желудка.

В списке продуктов, благодаря которым снижается риск заболеть раком печени, также фигурируют белокочанная капуста, кудрявая капуста и сельдерей, пишут Новости Израиля. Все эти овощи содержат большое количество витамина C, который является антиоксидантом. Ученые отмечают, что пиво, крепкие спиртные напитки, соль и консервы повышают шансы заболеть раком.

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