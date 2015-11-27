Технология заморозки органов станет более совершенной

Исследовательская группа из Университета Орегона (Oregon State University) получила новые данные о технологии витрификации, препятствующей образованию кристаллов льда при заморозке, пишет Медпортал. При витрификации замороженная вода переходит в стекловидное состояние. Адам Хиггинс (Adam Higgins) и его коллеги считают, что использование такого подхода позволит начать использовать криоконсервацию более широко.

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Основной сложностью, возникающей при заморозке, является возникновение кристаллов льда, которые могут повредить целостность клеток и тканей. Справиться с этой проблемой помогает использование криопротекторов, например, этиленгликоля. Впрочем, и это не является идеальным решением – криопротекторы нередко обладают токсическим действием.

Авторы разработали специальную математическую модель для поиска наименее токсичных и наиболее эффективных криопротекторов. Им удалось подобрать удачные комбинации, использование которых повысило количество живых клеток, размороженных после витрификации, с 10% до 80%. Ученые считают, что в ближайшем будущем с помощью новой технологии они начнут замораживать ткани и даже органы целиком.