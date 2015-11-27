Успех брака научились прогнозировать по тональности голоса супругов
Ученые собираются использовать разработанное программное обеспечение на сеансах семейной терапии.
Ученые из США разработали компьютерный алгоритм, позволяющий при помощи анализа голоса спрогнозировать успех семейных отношений. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Proceedings of Interspeech, а кратко о них сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Созданный учеными алгоритм позволил с точностью 79 процентов предсказать успех и неудачу в построении и развитии семейных отношений. Он анализирует тональные особенности голоса. В частности, алгоритм оценивает интенсивность и частоту речи супругов.
В своей работе ученые записали беседы более ста семейных пар, которые в течение двух лет посещали терапевтические сеансы с целью улучшения и поддержания своих отношений. После этого специалисты в течение пяти лет следили за развитием взаимоотношений в этих семьях.
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Терапевты, беседовавшие с супругами, смогли дать правильный прогноз развития отношений в паре только в 75 процентах случаев. Ученые собираются использовать разработанное программное обеспечение на сеансах семейной терапии.
Исследование авторов поддерживает Национальный научный фонд США. Его целью является сохранение семей и предупреждение возникновения проблем в них. В дальнейшем с этой же целью ученые планируют заняться изучением телесных движений супругов и анализом произносимых ими слов.