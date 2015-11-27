Успех брака научились прогнозировать по тональности голоса супругов

Ученые из США разработали компьютерный алгоритм, позволяющий при помощи анализа голоса спрогнозировать успех семейных отношений. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Proceedings of Interspeech, а кратко о них сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Созданный учеными алгоритм позволил с точностью 79 процентов предсказать успех и неудачу в построении и развитии семейных отношений. Он анализирует тональные особенности голоса. В частности, алгоритм оценивает интенсивность и частоту речи супругов.

В своей работе ученые записали беседы более ста семейных пар, которые в течение двух лет посещали терапевтические сеансы с целью улучшения и поддержания своих отношений. После этого специалисты в течение пяти лет следили за развитием взаимоотношений в этих семьях.

Читайте такжеБрак укрепляет здоровье - исследование

Терапевты, беседовавшие с супругами, смогли дать правильный прогноз развития отношений в паре только в 75 процентах случаев. Ученые собираются использовать разработанное программное обеспечение на сеансах семейной терапии.

Исследование авторов поддерживает Национальный научный фонд США. Его целью является сохранение семей и предупреждение возникновения проблем в них. В дальнейшем с этой же целью ученые планируют заняться изучением телесных движений супругов и анализом произносимых ими слов.