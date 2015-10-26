Супруги часто набирают вес вместе, показало исследование

Ученые давно говорят о том, что брак опасен для фигуры. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса установили: когда один из супругов начинает прибавлять в весе, риск ожирения у его партнера повышается почти в 2 раза. Специалисты следили почти за 4000 пар с 1987-1989 по 2011-2013 годы, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В начале исследования 23% мужчин и 25% женщин страдали ожирением. Исследование показало, что риск ожирения у мужа увеличивался на 78%, если его жена становилась тучной. Когда лишний вес набирал мужчина, вероятность ожирения у его супруги повышалась на 89%. Не так много участников с ожирением за время исследования сбросили достаточно килограммов, чтобы больше не считаться тучными. Однако если они это делали, их партнеры тоже худели.

По словам исследователей, у супружеских пар с течением времени вырабатываются общие привычки. Они ведут похожий образ жизни, поэтому, когда один из партнеров набирает вес, второй часто следует его примеру. Специалисты добавляют: меняться вместе можно не только в худшую, но и в лучшую сторону. Так, например, ученые из Блумбергской школы общественного здоровья выяснили, что супруги вдохновляют друг друга на занятия спортом.