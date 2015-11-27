Создана первая в мире инсулиновая таблетка

Диабетики вынуждены ежедневно делать себе по несколько инъекций инсулина в день. Эта непростая процедура нарушает распорядок дня и доставляет множество проблем, в том числе и психологических. Но американские фармацевты нашли способ доставлять инсулин в организм человека без уколов и прочих болезненных процедур, сообщает scienceblog.ru.

Медики из американского города Санта-Барбара создали таблетки, содержащие дневную дозу инсулина. На пути создания этих лекарств медики столкнулись с множество проблем, одной из которых является непосредственно сам способ оральной доставки инсулина. Дело в том, что молекулы инсулина под воздействием пищеварительных соков полностью уничтожаются при попадании в пищеварительную систему человека.

Над созданием инсулиновой таблетки ученые уже несколько десятилетий ломают голову, однако до недавнего времени существенно продвинуться в этом вопросе никому не удавалось. Но Самир Митраготри и ее коллегам все-таки удалось создать таблетки, которые не подвергаются воздействию желудочного сока. Лекарство упаковано в защитную капсулу, которая способна доставить инсулин в тонкий кишечник, откуда он впитывается в кровь.

Пока эти таблетки еще не прошли клинические испытания, поэтому не ясно, когда поступят в продажу и поступят ли вообще.