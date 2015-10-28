Инсулин влияет на ощущение удовольствия

Оказывается,инсулин влияет на дофаминовую систему мозга— ту самую, которая контролирует ощущение удовольствия, пишет Здоровье. Через некоторое время после приёма пищи у грызунов в крови повышался уровень инсулина. Синхронно с этим в стриатуме (область мозга, отвечающая за пищевое поведение и сложные движения) на 20-55 процентов поднималась концентрация дофамина. Это вполне логично: животное поело, оно удовлетворено, а дофамин как раз вызывает чувство удовлетворения.

В организмах грызунов (а также, вероятно, людей), которые употребляют пищу с большим содержанием углеводов (или низким содержанием жиров), выделяется больше инсулина — а значит, и больше дофамина. За счёт этого они получают больше удовольствия от такой пищи и хотят есть её чаще. Вероятно, по такому механизму могут возникать ожирение и диабет второго типа.