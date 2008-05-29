Торжественное открытие Клиники для лечения детей, больных СПИДом
09:24, 29 мая 2008Зарубежные новости
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В пятницу, 30 мая, в 9.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии Клиники для лечения детей, больных СПИДом (Украинская детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», ул. В. Черновила, 28/1).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитацию представителей СМИ на церемонию открытия проводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины по тел.: 253-02-25 и 253-69-75.
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