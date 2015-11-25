В Китае планируется создать крупнейший в мире центр клонирования

Строительством будет заниматься корпорация Boyalife Group совместно с Медицинским институтом Пекинского университета, Тяньцзиньским международным институтов биомедицины и фармацевтики, а также корейским Суамским институтом биотехнологий. Планируется, что центр начнет свою работу уже в 2016 году, пишет Медпортал.

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В центре будут воспроизводить декоративных и служебных собак, крупный рогатый скот и скаковых лошадей. В частности, там планируют получать не менее ста тысяч эмбрионов крупного рогатого скота, увеличив со временем этот показатель до 1 миллиона. Кроме того, в центре клонирования разместится архив генов и музей.

В Китае уже функционирует первое коммерческое предприятие по клонированию животных, которое также было организовано совместно с корпорацией Boyalife Group.