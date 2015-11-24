Россия стоит перед угрозой эпидемии тифа, в эпицентре - Москва и Санкт-Петербург

Анна Попова – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – заявила, что из-за высокого уровня заболеваемости педикулезом в стране возникла опасность возникновения эпидемии сыпного тифа, переносимого паразитами, сообщает Медпортал.

Попова сообщает, что рост распространения вшей среди населения наблюдается в 22 регионах России, самыми неблагополучными называют Амурскую область, Карачаево-Черкессию, Санкт-Петербург, Москву и Московскую область.

Читайте такжеВ Одессе у беременной женщины выявлен брюшной тифВ сравнении с данными прошлого года в некоторых регионах число зафиксированных случаев педикулеза возросло в десятки раз: в КЧР этот показатель вырос на 500%, в Якутии – на 92%, в Амурской области – на 50%, в Волгоградской области – на 34%, в Москве – на 11%, в Санкт-Петербурге – почти на 4%. Причем реальный уровень заражения вшами может оказаться еще выше, чем отраженный в официальных данных.

Главный санитарный врач отметила необходимость вмешательства региональных властей, проведение профилактических мероприятий и просветительской работы, в противном случае бесконтрольная эпидемия педикулеза может послужить причиной распространения сыпного тифа.

Обе столицы и Подмосковье находятся под угрозой по причине низкого уровня профилактики педикулеза в сочетании с большим потоком мигрантов и большим количеством лиц без определенного места жительства на этих территориях.