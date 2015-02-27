В США обнаружен неизвестный смертельный вирус

09:46, 27 февраля 2015
Зарубежные новости
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В округе Бурбон, Канзас-Сити, один человек умер от абсолютно нового вируса, получившего название от места появления

Как сообщает AmericaRU.com, мужчина много работал на открытом воздухе, часто получая укусы клещей и других насекомых. Он почувствовал себя плохо и на третий день болезни был госпитализирован. Спустя еще 11 дней больной скончался.

Проведенные врачами больницы тесты не смогли выявить причину смерти пациента. Тогда пробы его крови отправили для анализа в Центр по контролю и профилактике заболеваний США. Там подтвердили, что он скончался от абсолютно новой болезни. Вирус получил название от места появления – Бурбон.

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Умерший мужчина имел следующие симптомы: жар, сыпь, головная боль, боли в теле, тошнота и рвота. Кроме того, клетки крови, которые вырабатываются, когда организм борется с инфекцией, у него остались на низком уровне. Поскольку вирус Бурбон новый, у людей нет на него иммунитета.

Известно, что клещи служат переносчиками ряда болезней человека. Среди заболеваний, переносимых клещами, наибольшую опасность составляет болезнь Лайма, туляремия, эрлихиоз, возвратный тиф.

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