Депрессия может быть заразной

Джеральд Хэйфелл и Дженнифер Хеймс, авторы исследования из Университета Нотр-Дам (штат Индиана) наблюдали за живущими в общежитии девушками из университетского колледжа, и установили, что реакция на стрессы склонных к депрессии девушек, заставляющая видеть мир в серых тонах, распространяется на их соседок по комнате. Спустя шесть месяцев у них тоже начинают появляться симптомы депрессии.

Как правило, депрессия развивается в большинстве случаев у тех, кто рассматривает события извне как результат факторов, которые в силу собственной ущербности они не способны изменить.

Согласно данным ВОЗ, психическими расстройствами страдает каждый четвертый-пятый житель Земли, а к 2020 году депрессия займет первое место среди заболеваемости.

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Особенно часто, как отмечают психологи, депрессия одолевает человека в весенний период. Бороться с ней специалисты рекомендуют физическими нагрузками, в связи с тем, что при активном движении в организме выделяются эндорфины или "гормоны удовольствия". Также полезны получасовые прогулки перед сном и контрастный душ. Во время обеда в рабочие дни, когда на улице ясно и солнечно, нужно подольше находиться на открытом воздухе, а в рабочем помещении стоит позаботиться об освещении: чем оно ярче, тем лучше.

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После зимы организм человека сильно истощен и отмечается снижение иммунитета, поэтому необходимо помнить о витаминах, в частности о таких, как B, C и D.

Также следует отметить, что на настроение влияет витамин D, который восполнить можно не только при помощи солнечного света, но потреблением молочных продуктов, печени, сливочного масла и рыбы. Весенний рацион должен включать в себя продукты, повышающие уровень гормона "гормон счастья" – серотонина, отвечающего за хорошее настроение. К эти продуктам относят финики, хурму, сливы, бананы, инжир, яблоки и шоколад.

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Также как и в другие времена года, весной важно соблюдать режим сна и бодрствования, труда и отдыха. Сон должен длиться не менее 8 часов. Неполноценный сон влияет не только на умственную деятельность, на состояние организма и его работоспособность, но и на общее психическое самочувствие.