Большое количество друзей в соцсетях приводит к стрессу

Избыток друзей на Facebook повышает в организме молодых людей уровень кортизола - гормона стресса. Специалисты из Университета Монреаля предполагают: это может рано или поздно привести к депрессии. В новом исследовании приняли участие 88 добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеПсихологи советуют интровертам держаться подальше от соцсетейУчастников спрашивали о частоте использования Facebook, количестве друзей в соцсети и саморекламе. Еще добровольцы рассказали о поддержке, оказываемой ими друзьям в социальной сети. Кроме того, ученые измерили уровни кортизола в организме подростков. Образцы у участников брали по 4 раза в день в течение 3 дней.

Читайте такжеРади здоровых отношений эксперты советуют удалить своего партнера из друзей в соцсетяхСпециалисты выяснили: уровень гормона стресса оказался повышен у добровольцев, имевших больше 300 друзей на Facebook. Из-за избытка друзей уровень гормона возрастал примерно на 8%. Вероятно, у подростков, имеющих больше 1000 или 2000 друзей в соцсети, уровень кортизола еще выше. Также исследователи обнаружили, что у участников, поддерживавших своих друзей на Facebook, например, оценивавших их сообщения или писавших им слова поддержки, уровень гормона стресса был снижен.