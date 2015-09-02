Дружба укрепляет здоровье, доказали специалисты

Установление тесных дружеских связей в детстве помогает оставаться в хорошей форме в зрелом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Университета Вирджинии. В новом исследовании принял участие 171 учащийся 7-8 классов. Специалисты следили за добровольцами с 13 до 27 лет, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Когда участникам было 13-17 лет, их лучшие друзья заполнили анкеты. Они оценили качество дружбы, степень доверия и отчуждения в отношениях. Также друзья рассказали, старались ли добровольцы подстраиваться под сверстников. Состояние здоровья участников оценивалось ежегодно в возрасте 25, 26 и 27 лет.

Добровольцы отвечали на вопросы о здоровье в целом, Индексе Массы Тела (ИМТ), уровнях тревоги и депрессии. Исследование показало, что у участников, в подростковом возрасте имевших близких друзей и старавшихся поддерживать хорошие отношения со сверстниками, здоровье в возрасте 27 лет оказалось крепче.