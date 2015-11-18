Темп дыхания влияет на восприятие вкуса и аромата

Модель, разработанная командой инженеров из Университета Пенсильвании, показала: форма дыхательных путей обеспечивает доставку молекул запаха в носовую полость и позволяет людям наслаждаться любимой пищей. Ученые доказали, что медленное дыхание помогает более полно ощущать вкус и аромат еды. Оказалось, при таком дыхании нет специального клапана, контролирующего направление летучих соединений пищи, передает meddaily.ru.

Раньше физиологи изучали движение воздуха по носовым проходам, но оставляли без внимания путь от задней части рта к носу. В новом исследовании ученые с помощью КТ и специалистов-радиологов построили схему дыхательных путей человека от ноздрей до трахеи, включающую тонкие структуры. Затем они напечатали на 3D-принтере модель, на которой тестировали воздушные потоки во время вдоха и выдоха.

Исследователи обнаружили: пережеванные частицы пищи попадают в заднюю часть ротовой полости, в своеобразную нишу, располагающуюся сбоку от основного потока воздуха. Когда человек делает вдох носом, образуется воздушная завеса, не дающая летучим частицам покидать нишу и попадать в легкие. Но на выдохе воздушный поток подхватывает частицы и перемещает их в носовую полость. Здесь запахи воспринимаются обонятельными клетками. Движение частиц зависит от скорости дыхания. Спокойное дыхание позволяет доставить максимальное количество летучих соединений в нос и улучшает вкус пищи.