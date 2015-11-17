Сладкое оставляет неизгладимый след в мозге

Ученые из Университета Джорджии провели исследование на мышах. Одной группе грызунов в еду добавляли сахарозу, а другой - сахарин. Специалисты заметили, что сладкое повышало в нейронах дорсального гиппокампа, связанного с эпизодической памятью, уровень маркера синаптической пластичности - белка ARC. Это говорило о формировании новых воспоминаний, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследователи предполагают: воспоминания сильно влияют на пищевое поведение. Так, подавление активности нейронов дорсального гиппокампа после употребления сладкого приближало следующий прием пищи и заставляло грызунов есть больше. Также предыдущие исследования показали, что из-за посторонних занятий за едой, например, просмотра телевизора человек во время следующего приема пищи съедает больше.

Кроме того, люди, страдающие амнезией, едят снова, если им предлагают, даже если они уже ели до этого. Видимо, дело в отсутствии у них воспоминаний об употреблении пищи. В дальнейшем ученые планируют выяснить, влияют ли на уровень ARC в дорсальном гиппокампе белки, жиры и углеводы.