Американцы разработали "лекарственный шоколад"

Как сообщает meddaily.ru со ссылкой на Financial Express, эта сладость поможет снизить кровяное давление и поддержать нормальный уровень "полезного холестерина".

Ключевой компонент шоколадки - какао. Он содержит антиоксиданты и минеральные вещества, полезные для здоровья. В принципе, какао есть и в других шоколадках, но в них позитивный эффект ингредиента сходит на нет из-за того, что шоколадки содержат минимум 70% жира и сахара.

Новый же продукт содержит только 35% жиров и сахара. Это позволяет какао делать свою работу. При этом, используя микрограммы экстракта какао, можно убрать горький вкус какао без сахара. Таким образом, нет необходимости добавлять сахар, подсластители и большое количество жиров для приятного вкуса.

Кстати, еще зимой Университет Кембриджа заявил: он создал шоколад, который производит омолаживающий эффект. Это темный шоколад с 70% какао. Такой состав и определенные изменения обеспечивают большую дозу антиоксидантов.

Так, в одном кусочке нового шоколада (7,5 грамма) будет столько же антиоксидантов, что в 100 граммах обычного темного шоколада или в 300 граммах лосося. Было проведено клиническое исследование, в котором приняли участие люди 50-60 лет. Добровольцев просили съедать ежедневно в течение 3-4 недель по кусочку шоколада.

В итоге у добровольцев улучшился приток крови к коже и снизились показатели воспаления. С точки зрения биомаркеров состояния кожи, показатели можно было сравнить с уровнями 20-30-летних людей.