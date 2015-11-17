Глобальные цели по борьбе с корью в этом году не будут достигнуты - эксперты

Согласно новым данным ВОЗ, в последнее время темпы роста охвата программ иммунизации стали сокращаться, пишет Ремедиум.

Специалисты международной организации отмечают, что глобальный охват первой дозой вакцины возрос с 72% в 2000 году до 85% в 2015 году, однако в последние 4 года этот показатель остается неизменным. При этом только 50% детского населения планеты успешно проходят иммунизацию второй дозой вакцины. По словам экспертов, при сохранении текущих трендов, в 2015 году не получится добиться достижения намеченных целей по элиминации кори.

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В тоже время в ВОЗ сообщают, что международные усилия по борьбе с корью позволили сократить на 79% число летальных исходов: в начале 2000-х регистрировалось около 546,8 тыс. случаев смерти от заболевания, тогда как в 2014 было отмечено только 114,9 тыс. случаев. По подсчетам специалистов ВОЗ, благодаря повышению охвата программ иммунизации было сохранено 17,1 млн жизней с 2000 года.