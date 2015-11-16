Тип фигуры определяет риск развития ожирения

Женщины, имеющие фигуру типа "яблоко" (жировые отложения накапливаются в средней части тела), чаще страдают от расстройств питания, установили ученые. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, людям с такой фигурой сложно себя контролировать - высок риск переедания.

А еще было доказано, что именно женщины с фигурой типа "яблоко" меньше всего довольны собой. В принципе, потеря контроля связана со многими заболеваниями, включая булимию, переедание и анорексию. На сей раз, ученые решили исследовать это качество в связи с типом фигуры. Они собрали группу примерно из 300 женщин. За ними следили два года.

Оценка состояния добровольцев производилась в самом начале, через полгода и через 24 месяца (измерялся рост, вес, процент жировой ткани и ее распределение). Ни у одной женщины не было изначально диагностировано расстройство питания. Однако специалисты все равно опросили женщин на предмет наличия эпизодической потери контроля в процессе еды.

Оказалось, женщины с большим количеством жировых отложений в области талии (вне зависимости от массы тела и уровня депрессии) чаще сталкивались с потерей контроля. И со временем они теряли контроль все чаще. При этом данная группа женщин в меньшей степени была довольна своим телом. Так, увеличение на 1 единицу объема жировой ткани в области талии было связано с 53%-м ростом риска развития бесконтрольного переедания в ближайшие два года.